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09 октября, 23:11

Экономика

США разрешили поставки российского дизтоплива на мировые рынки до апреля 2027 года

Фото: depositphotos/minervastock

США вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Об этом сообщили в Минфине США, где выпустили соответствующую генеральную лицензию.

Согласно документу, разрешаются операции, которые касаются продажи, поставки, разгрузки и импорта российского дизтоплива, а также его ввода в Соединенные Штаты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведенном с Владимиром Путиным телефонном разговоре. По словам главы Белого дома, они договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Он уточнил, что более 300 тонн поставят в ближайшее время. В ноябре будет поставлено еще 500 тонн, после этого – 1 миллион тонн.

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