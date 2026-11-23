Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина положительно отнеслась к новой части компьютерной игры GTA и отметила, что она может быть вариантом семейного досуга. Своим мнением она поделилась в беседе с Life.ru.

"Адекватно отношусь (к игре. – Прим. ред.). Если родители и дети увлеченно играют одной игрой, еще и совместно, то это абсолютно правильно, когда ребенок под присмотром родителей или даже играет при участии родителя", – сказала она.

При этом Останина призналась, что не знакома с подробностями новой игры. Она допустила, что GTA VI может быть возможностью для семейного времяпрепровождения, если в ней действительно есть элементы, поддерживающие традиционные семейные ценности. В частности, игроки получают бонусы за заботу о ребенке и жене.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Игра вышла в том числе с поддержкой русского языка.

На фоне ажиотажа вокруг новинки глава Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров предложил создать ее отечественный аналог без криминальной составляющей, который будет продвигать правильные ценности.

Представитель Русской православной церкви священник Макарий (Маркиш), в свою очередь, назвал игру злом и призвал геймеров покаяться. По его словам, подобные развлечения вредят людям, а принцип отказа от греха остается общим для всех.