Одной из главных новостей 18 и 19 ноября стал релиз игры GTA VI. Ради выхода новинки некоторые геймеры оформили отпуска, заплатили близким, чтобы не отвлекаться от покорения виртуального мира, даже заключили с ними шутливые контракты. Подробнее – в материале Москвы 24.

Реальная жизнь на паузе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/thegymreaper101; realmattwright

Студия Rockstar Games официально выпустила Grand Theft Auto VI (GTA VI) 19 ноября.

Тысячи владельцев приставок Xbox Series X/S и PlayStation 5 уже опробовали виртуальный мир, который в том числе адаптирован для россиян. Причем, по мнению игроков, авторы отнеслись к переводу с большой теплотой, поскольку он оказался очень качественным.

Новинка мгновенно привлекла внимание аудитории и прессы: на стриминговом сервисе Twitch за трансляциями в GTA VI следили порядка 2,5 миллиона человек. Одновременно с этим первые 100 рецензий критиков принесли игре 99 баллов из 100 возможных, благодаря чему она сравнялась по оценкам с классической The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года.

Ради новой GTA порядка 3 миллионов британцев планировали оформить отгул или уйти на больничный. А пользователи Сети даже записывали шутливые ролики, как "откупаются" от семьи, желая поиграть в новинку.

Например, один из геймеров построил крепость из коробок от известных брендов класса люкс, чтобы его жена, наткнувшись на препятствие, не оторвала мужчину от игры. Еще один пользователь выложил объявление: "Приглашаю посмотреть, как я играю в GTA VI". Во время просмотра компаньону разрешается обсуждать прохождение и принимать совместные решения по игре.

Также мужчины заранее заключали шутливые "контракты", прописав правила поведения для второй половины во время релиза. Например, одной из девушек нельзя отвлекать парня от прохождения заданий в течение 10 дней (с 19 по 29 ноября). Еще дальше пошел житель Шотландии, который не только заплатил жене и дочери 90 футов, чтобы они не мешали ему проходить новинку, но и увеличил еженедельный вклад в бюджет семьи до 500 футов, пишет BBC.

Как сообщили зарубежные СМИ, в США нашли другой способ получить выгоду: в 9-м инженерном батальоне американской армии военнослужащим предложили 4 дополнительных выходных к релизу GTA VI за продление контракта. Такой инициативой могли воспользоваться 130 человек.

Сложившийся ажиотаж вокруг игры вполне объясним: выхода новой части поклонники ждали 13 лет. Еще на этапе трейлеров стало ясно, что разработчики сделали серьезный рывок в качестве графики, проработке уникальных сцен и реакции окружающего мира на поступки геймера. По оценкам аналитиков, бюджет создания GTA VI составил более 1 миллиарда долларов.

Когда продолжение?

Фото: Rockstar Games

Если же отбросить эмоции после релиза, можно предсказать, когда поклонникам стоит ждать выхода VII части. Для этого стоит посмотреть на этот вопрос исключительно через призму математики, статистики временных рядов и производственные циклы Rockstar Games, выпускающей игру. Картина вырисовывается довольно четкая, хоть и не самая утешительная для фанатов, отметил в разговоре с Москвой 24 геймер, специалист физико-технического направления Валерий Воскресенский.

По его словам, чтобы спрогнозировать выход Grand Theft Auto VII, недостаточно просто взять паузы между прошлыми частями GTA – это даст искажение, потому что студия в перерывах не простаивала, а делала другие крупные игры. Поэтому в расчете нужно учитывать сразу два контура: интервалы внутри самой серии GTA и реальный производственный цикл всей студии между любыми ее флагманами.

Если посмотреть на хронологию номерных частей – от второй до шестой – интервалы ожидания росли по классической экспоненте, отметил Воскресенский: 1,9 года, потом 2 года, 3,5 года, 5,4 года и вот теперь 13,17 года. В разработке высокобюджетных ААА-игр действует закон нелинейного усложнения систем: когда увеличивают плотность и детализацию мира в 2 раза, то количество человеко-часов на ассеты (цифровые элементы), анимации, ИИ и тестирование растет в 3-4 раза, объяснил эксперт.





Валерий Воскресенский геймер, специалист физико-технического направления Экспоненциальная модель здесь ложится на исторические данные с коэффициентом детерминации R² = 0,94 – это очень высокая точность для индустриальной статистики. Если просто продлить эту кривую без поправок, то седьмую часть мы увидим только через 16,9 года, то есть в 2043 году.

Однако здесь включается второй контур – общий конвейер Rockstar. После выхода GTA V в 2013 году компания объединила все свои подразделения в единую студию, которая выпускает по одному мегапроекту за цикл. От GTA V до Red Dead Redemption 2 прошло 5,11 года, а от RDR 2 до сегодняшней GTA VI – 8,06 года. Отношение этих циклов дает коэффициент масштабирования примерно 1,58: то есть каждый следующий глобальный релиз студии требует примерно на 58% больше времени, чем предыдущий, добавил Воскресенский.

Он отметил, что дальше все упирается в стратегическое решение самой Rockstar.





Валерий Воскресенский геймер, специалист физико-технического направления Если следующим проектом студии станет сразу GTA VII (без промежуточного RDR 3), то при сохранении темпа конвейера цикл составит около 12,7 года – это осень 2039-го.

Однако, если генеративный ИИ и процедурная генерация в ближайшие годы срежут 20–30% рутины на создании 3D-окружения и частично затормозят эту экспоненту, возникает интервал в 14,3–14,5 года – это 2041 год, спрогнозировал специалист.

"Если же Rockstar решит сначала выпустить условную Red Dead Redemption 3 или новый IP, то седьмая GTA уедет далеко за 2047–2048 годы", – заявил геймер.

Он добавил, что, если объединить все эти сценарии в единую модель и посчитать взвешенное математическое ожидание, получается средний интервал в 15,3 года от сегодняшней даты. Математический центр распределения попадает на весну 2042 года.

При этом здесь важно наложить последний фильтр – железную сезонность Rockstar. Из 11 главных релизов студии 9 вышли в узком осеннем окне с середины сентября по конец ноября, прямо под предрождественский пик продаж. Вероятность осеннего релиза у компании составляет 82%, объяснил эксперт.





Валерий Воскресенский геймер, специалист физико-технического направления Поэтому мой итоговый прогноз как с точки зрения математики, так и с точки зрения логики индустрии: наиболее вероятное окно выхода Grand Theft Auto VII – октябрь или ноябрь 2041 либо 2042 года, с рабочим доверительным интервалом с 2039 по 2044 год.

Раньше 2039-го игра не выйдет физически – даже с учетом использования ИИ, а позже 2044-го она сдвинется только в том случае, если Rockstar решит сделать в середине 2030-х еще один большой проект по другой вселенной, подчеркнул Воскресенский.

Игромания или способ выдохнуть?

Тем временем клинический психолог Станислав Самбурский отметил в разговоре с Москвой 24, что поднявшийся вокруг игры шум нормален – это бизнес, поэтому не стоит автоматически считать фанатов, в частности мужчин, зависимыми от виртуального мира.

"Футбольные чемпионаты, концерт любого большого исполнителя – все это сильно будоражит: некоторые берут отпуска, занимают очереди на покупку билетов. За айфонами тоже стояли заранее, и никому не приходило в голову отправлять покупателей к психиатру. Но почему-то, если взрослый мужчина хочет взять неделю отпуска ради игры, тут же начинается волна публикаций про инфантильность и то, что он пренебрегает семейными обязанностями", – отметил эксперт.

По его словам, игра дает то, чего определенным людям откровенно не хватает, – возможности делать, что хочется, без ежедневного списка обязательств. На взрослом "висит" многое: он должен на работе, дома, детям, родителям. Общество загоняет в состояние стиральной машины, которая работает без остановки, – а любая техника в таком режиме быстро выходит из строя. Человеку нужно всего лишь дать время: взять виртуальную машину, устроить погоню, провалить миссию и начать заново, когда никто не предъявляет претензий, не высказывает недовольства.



Станислав Самбурский клинический психолог Говоря об истории, где человек заплатил жене и дочке, чтобы поиграть, удивляет не то, что он хочет заниматься этим несколько дней, а что он покупает право распоряжаться собственным временем. Почему-то, когда у мужчин появляется свободное время, им начинают находить задачи. Попытки выкроить моменты для себя оборачиваются фразами: "Ты сам женился, ты сам завел детей, теперь изволь соответствовать". У большинства моих клиентов проблема именно такая: человеку транслируют мысль, что он сам себя загнал в рабство. Хотя женитьба – это желание быть счастливым со своей второй половинкой и детьми, а не подписанный приговор работать на галерах.

Эксперт подчеркнул, что не все, кто взял отпуск ради такого увлечения, подвержены игромании.

"Самое разрушительное в такой истории – обесценивание чужого удовольствия. Когда один супруг может отдыхать так, как ему нравится, а другому объясняют, что игра – это детское увлечение и бесполезность. Последнее накапливается в формате злости, и если мужчина злится на свою жену, он не будет обсуждать с ней свои желания. Ему проще сказать, что у него командировка, снять квартиру на неделю и там поиграть, чтобы от него отстали", – подчеркнул Самбурский.

Однако все же у некоторых желание играть может перерасти в зависимость. Чтобы отличить ее, врач-психиатр Надежда Соловьева в беседе с Москвой 24 назвала несколько признаков такого состояния.

"Если говорить об игроманах, то вряд ли они будут платить деньги родным и договариваться с ними о паузе в коммуникации, чтобы посвятить время игре, поскольку их жизнь, напротив, посвящена такому "увлечению", оно главенствует", – рассказала специалист.

При этом во время зависимости игра дарит счастье только в начале, а потом становится необходимостью, которая уже не приносит радости, добавила Соловьева.





Надежда Соловьева врач-психиатр Состояние также обязательно характеризуется компульсией – непреодолимым влечением, когда игра оказывается самым ценным в жизни. При этом даже проигрыши не значимы: здесь больше важен сам процесс, а не ожидание выигрыша. Последнее как раз больше характерно для первой стадии формирования зависимости, когда психологическая составляющая сильна. Потом уже удовольствие становится неважным.

Игроманы даже могут отдавать все средства ради такого занятия, что может в том числе происходить в стадии обострения зависимости, заключила Соловьева.