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Экс-полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис призвал не питать иллюзий по поводу допуска национальной сборной России по футболу в международных турнирах в ближайшее время. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Канчельскис выразил мнение, что никаких изменений не будет ближайшие несколько лет.

"Конечно, хотелось бы, чтобы они были, но это очень тяжело", – отметил он.

Ранее стало известно, что российская национальная команда по футболу не значится среди 54 команд, которые примут участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Отборочные матчи начнутся в марте следующего года.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Власов, в свою очередь, назвал данное решение политическим и направленным против спортсменов. Парламентарий подчеркнул, что без России турнир будет неполноценным, так как некоторые футболисты страны широко известны благодаря своим выступлениям за европейские команды.