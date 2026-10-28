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28 октября, 15:23

Спорт

Сборная России до 15 лет не вышла в 1/8 финала фестиваля FIFA

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy​

Сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет завершила выступление в основной сетке плей-офф чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (FIFA), уступив команде Мексики в матче 1/16 финала со счетом 2:3. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане. В составе российской команды забитыми мячами отметились Арсен Бестаев на 30-й минуте и Матвей Родионов на 35-й минуте.

Следующий матч российская сборная проведет против сборной, которая проиграет в противостоянии между командами Ганы и Республики Корея. Соревнования проходят в формате 8 на 8 на уменьшенных полях, а матчи состоят из двух таймов по 20 минут.

На первом предварительном этапе все команды распределили по группам. После этого сборные разделились по сеткам плей-офф в зависимости от занятых мест: победители групп попали в один дивизион с сильнейшими командами из других квартетов. После этого участники делятся на пары, где победитель проходит дальше, а проигравший встречается с уступившим в другой паре. Все сборные проводят по 10 матчей.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой США. Такую возможность обсуждает Российский футбольный союз. При этом детали переговоров не раскрываются до достижения договоренностей.

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