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28 октября, 17:24

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Юрист Георгиева: с застройщика можно получить компенсацию за обман с видом из окна

Юрист объяснила, можно ли наказать застройщика за обман по поводу вида из окна

Фото: 123RF.com/piratpirat

Собственник может взыскать компенсацию и моральный вред с застройщика при отсутствии обещанного красивого вида из окна. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, все упирается в доказательную базу. Если застройщик просто на словах обещал покупателю возможность наслаждаться чудесным пейзажем из окон предлагаемой квартиры и отсутствие каких-либо планов на постройку рядом нового жилищного комплекса, то обращаться в суд нет смысла – голословные обещания не смогут послужить доказательством.

Другое дело, если в договоре купли-продажи прописано, что квартира видовая, будет с выходом окон, скажем, в парк, на водоем, рядом не планируется никаких построек. И если в итоге новосел не получит обещанного, у него на руках окажется доказательная база, с которой можно идти в суд.
Алла Георгиева
юрист

Переписка с застройщиком тоже может быть надлежащим и достоверным доказательством того, что покупатель изначально получал определенные обещания. Однако ее следует заверить у нотариуса.

Что касается различных рекламных буклетов, плакатов, то они могут быть дополнительным косвенным доказательством обмана. Но надеяться в суде только на них не стоит, считает юрист.

"В любом случае бесполезно требовать через суд поменять квартиру на ту, из которой будет доступен обещанный вид. Все же свойства самого товара не поменялись. А вот получить компенсацию, чтобы соразмерно уменьшить цену, вполне возможно. Но для этого нужно будет заказать независимую оценку, чтобы понять, сколько примерно могло бы стоить такое жилье без заявленного пейзажа из окна", – посоветовала Георгиева.

Кроме того, покупатель в данной ситуации может рассчитывать на возмещение морального ущерба, ведь он надеялся на получение обещанного ему вида и строил определенные планы с учетом этого, добавила юрист.

Важно отметить, что иск вправе подать каждый покупатель. То есть, например, если оба супруга указаны в договоре купли-продажи, то и тот и другой может получить компенсацию морального вреда, заключила эксперт.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что долг за капитальный ремонт переходит к новому собственнику вторички. Поэтому до подписания договора купли-продажи стоит попросить продавца взять в управляющей компании, ТСЖ или МФЦ справку об отсутствии задолженности по всем услугам. Причем дата выдачи должна быть максимально близкой ко дню сделки.

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