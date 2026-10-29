Более 70 человек эвакуированы из рудника в Мурманской области из-за задымления

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Из рудника "Северный" в Мурманской области эвакуировали 79 человек. Причиной стало задымление, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По информации ведомства, сигнал поступил в 06:05 по московскому времени 29 октября. Дым заметили на конвейерном уклоне выработки на уровне минус 800 метров. Погибших и пострадавших нет.

Ранее один человек пострадал после обрушения породы на руднике "Восточный" в Приморском крае. Инцидент произошел в поселке городского типа Восток. В момент обрушения в шахте находились 22 человека.

На место ЧП оперативно прибыли горноспасатели МЧС. Они подняли пострадавшего на поверхность и передали медицинским работникам.