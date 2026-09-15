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15 сентября, 10:32

Происшествия

Возбуждено дело после гибели рабочего при падении в шахту в Челябинской области

Фото: MAX/"Челябинский Следком"

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, упавшего в шахту в городе Сатке Челябинской области. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в мессенджере MAX.

Трагедия произошла 12 сентября. По версии следствия, вечером при выполнении машинистом одного из комбинатов работ по погрузке и выгрузке магнезитовой руды погрузочно-доставочная машина перевернулась и упала в шахту с высоты около 20 метров. Внутри находился рабочий.

От полученных травм 28-летний мужчина скончался на месте. Сейчас проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на золоторудном месторождении Албазино в Хабаровском крае обрушилась горная порода. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Позднее тело погибшего рабочего вытащили из-под завалов.

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