"Почта России" возобновила доставку писем в КНДР

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"Почта России" приняла решение о возобновлении доставки писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом ТАСС сообщили в госкомпании.

В июне 2025 года российская госпочта восстановила отправку посылок в КНДР. Весь почтовый обмен был приостановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее обмен посылками через "Почту России" возобновили РФ и США. Доставка отправлений в Соединенные Штаты была приостановлена в августе 2025 года.

Это произошло на фоне отмены беспошлинного режима и неясной процедуры уплаты соответствующих пошлин. При этом в "Почте России" отмечали, что ограничения не затрагивают письма.