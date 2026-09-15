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15 сентября, 18:02

Происшествия

В Кабардино-Балкарии осудили группу, похитившую более 50 лошадей ради производства колбасы

Фото: depositphotos/belchonock

В Кабардино-Балкарии осудили четырех человек, похитивших более 50 лошадей ради производства колбасы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере MAX.

По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год группа похищала животных, свободно пасущихся на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов, в том числе племенных кабардинской породы. Всего злоумышленники похитили лошадей на общую сумму более 8,5 миллиона рублей. Часть животных сбывали изготовителям колбасных изделий.

Злоумышленников признали виновными по части 2, 3 и 4 статьи 158 УК РФ ("Кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах"). Одного обвиняемого также осудили по статье 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления").

Суд назначил троим срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а четвертому сообщнику, совершившему только одно преступление, – 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком.

Ранее в США арестовали 77-летнюю Гейл Джустино, подозреваемую в краже около 100 кошек. В ее доме нашли животных, которые содержались в антисанитарных условиях – в здании без работающего кондиционера температура превышала 40 градусов, а полы были покрыты слоем экскрементов. Женщине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и содержании их без необходимых условий.

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