В РАН обнаружили у туберкулезной палочки механизм подавления иммунитета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские исследователи обнаружили у возбудителя туберкулеза механизм, который позволяет бактерии регулировать способность к инфицированию и воздействовать на иммунный ответ организма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИЦ Биотехнологии РАН.

Ученые изучили две малые РНК – MTS0997 и MTS1338. Эти короткие регуляторные молекулы уникальны для микобактерий, вызывающих туберкулез у человека и животных, и помогают им изменять активность генов в зависимости от условий среды, что позволяет выживать при неблагоприятных обстоятельствах.

Исследователи создали три генетически измененные разновидности Mycobacterium tuberculosis – с удаленной MTS0997, с удаленной MTS1338 и без обеих РНК. Активность их генов сравнили с исходной бактерией, после чего изучили реакцию макрофагов – клеток иммунной системы – на инфекцию.

Наиболее выраженные изменения произошли при заражении макрофагов бактерией, лишенной обеих малых РНК. Она нарушала иммунный ответ, подавляла врожденный иммунитет и снижала активность генов, которые сигнализируют о попадании возбудителя в клетки.

Затем ученые проверили результаты на мышах. Все три генетически измененные разновидности туберкулезной палочки приводили к преждевременной гибели животных по сравнению с исходной микобактерией.

По словам первого автора исследования, руководителя группы биохимии адаптации микроорганизмов ФИЦ Биотехнологии РАН Елены Салиной, результаты помогают понять, почему изменения в работе отдельных регуляторных молекул могут влиять на тяжесть инфекции даже при примерно одинаковом количестве бактерий в легких.

В работе также участвовали специалисты Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. Исследование поддержал грант Российского научного фонда. Его результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Ранее сообщалось, что вакцина центра имени Гамалеи, обеспечивающая полную защиту от заражения туберкулезом, проходит третью фазу клинических испытаний. По словам научного руководителя центра Александра Гинцбурга, специалисты анализируют данные нескольких тысяч пациентов, а первые результаты исследования выглядят обнадеживающими.