Суд Москвы конфисковал лемура у владелицы "Лемур-кафе Вася"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мировой судья Басманного района Москвы оштрафовал местную жительницу на 2,5 тысячи рублей и конфисковал у нее кошачьего лемура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Инстанция установила, что 2 апреля после проверки антикафе "Лемур-кафе Вася" лемура изъяли у А. Ю. Леоненко и передали в Московский зоопарк. Владелица не смогла предоставить документы, подтверждающие законность содержания животного. Кроме того, в представленных документах обнаружили противоречия относительно года рождения лемура.

По данным суда, животное содержалось в полувольных условиях и за плату контактировало с посетителями – люди могли фотографироваться с ним, общаться и кормить его. При этом у женщины не было необходимого разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях или лицензии Россельхознадзора на использование лемура в коммерческой деятельности.

Суд признал Леоненко виновной в причинении вреда редкому и находящемуся под угрозой исчезновения животному. Помимо штрафа, лемура конфисковали и оставили в Московском зоопарке согласно акту приема-передачи.

Ранее в Москве троих организаторов коммерческих фотосессий со львами оштрафовали на 200–350 тысяч рублей. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении закона об использовании диких животных в культурно-зрелищных мероприятиях. По данным прокуратуры, участники фотосессий подвергались опасности. Сейчас львы получают необходимый уход в зоосаде.