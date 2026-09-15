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15 сентября, 17:58

Происшествия

Турист утонул на рыбалке в Астраханской области

Фото: МАХ/"ГКУ "Волгоспас"

Мужчина утонул во время рыбалки в Камызякском районе Астраханской области. Он прибыл в регион с туристической целью, сообщила пресс-служба областного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, компания друзей прибыла на рыбалку на реку Большая Черная в районе населенного пункта Семибугры. Предварительно, 43-летний житель Ставропольского края вышел в воду на резиновой лодке и не вернулся.

Его тело обнаружила водолазная полиция. В настоящее время организованы оперативно-следственные мероприятия.

Ранее женщина 1966 года рождения погибла при опрокидывании катера на реке в Кизилюртовском районе Дагестана. К моменту прибытия специалистов МЧС на место ЧП в районе населенного пункта Зубутли-Миатли тело женщины из воды достали очевидцы.

До этого на озере Комо в Италии утонул 38-летний россиянин. Несчастный случай произошел в районе коммуны Нессо. Россиянин купался в озере вместе с девушкой, которая заметила, что он внезапно скрылся под водой, и вызвала спасателей.

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