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15 сентября, 17:48

Транспорт

Глава Минпромторга Алиханов рассказал, что купил электромобиль "Атом"

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов приобрел новый электромобиль "Атом". Об этом министр рассказал РИА Новости.

"Я уже на нем езжу", – добавил глава ведомства.

Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". Первые товарные машины передали клиентам в середине июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что сеть сервиса электромобилей "Атом" к 2027 году расширится до 16 городов. При этом к 2029 году она охватит уже 48 городов.

Компания подписала 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде.

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