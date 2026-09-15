Опубликован график работы ситуационного центра по наблюдению за выборами в ГД

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С 17 по 21 сентября в Общественной палате РФ на Миусской площади, дом 7, будет работать ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу. Об этом сообщили в пресс-службе ОП РФ.

Работа центра начнется со стартовой пресс-конференции 17-го числа в 16:00. Члены ОП, наблюдатели, эксперты и представители региональных общественных штабов расскажут о готовности к началу голосования. После этого в 17:30 в Миусском сквере состоится забег, в котором смогут принять участие все желающие.

В течение всех дней голосования в ОП будут проходить ежедневные пресс-брифинги, на которых официальные лица ситуационного центра представят достоверную информацию о ходе выборов. Брифинги запланированы 18 и 19 сентября в 11:00, 14:30 и 18:00, а также 20 сентября в 09:30, 13:30, 17:30 и 21:00.

Кроме того, с 18-го по 20-е число в студии ОП РФ будет идти прямое вещание с участием общественников, экспертов и лидеров общественного мнения. Среди приглашенных – народный артист России Владимир Стеклов, заслуженный мастер спорта РФ Ольга Капранова, оперная певица Вера Кононова, дирижер Кремлевского оркестра заслуженный артист России Игорь Шевернев, народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук, писатель и блогер, начальник отдела производства радиоконтента МИА "Россия сегодня" Армен Гаспарян и другие.

В рамках деловой программы 18 сентября пройдут круглый стол "Факторы доверия к выборам и их результатам: анализ кампании" (12:30), вебинар "Федеральный ДЭГ: практические вопросы по наблюдению за платформой" (13:30) с выгрузкой цифрового сейф-пакета ОП РФ, а также круглый стол "Обеспечение межнационального и межконфессионального согласия в ЕДГ 2026 года" (15:30).

На 19 сентября запланированы круглые столы "Ход голосования в исторических регионах и приграничье" (12:30) и "Международное сотрудничество в сфере наблюдения за выборами" (15:30).

20 сентября состоятся круглые столы "Общественный контроль и электоральная экспертиза. Противодействие попыткам вмешательства в выборы в России. Разбор информационных атак и угроз" (11:00) и "Мониторинг и наблюдение за всеми формами голосования (закрытые учреждения, СИЗО, больницы, особые формы)" (15:00).

18 и 19 сентября с 09:30 до 17:00 на площадке центра будет работать "Зона здоровья". Специалисты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России проведут бесплатное обследование всех желающих.

Для гостей центра организованы технические туры, в ходе которых можно будет познакомиться с работой подразделений, попробовать себя в роли наблюдателя на участке и сотрудника ситуационного центра. Посетители увидят, как работает единая система обработки сообщений о возможных нарушениях, узнают о базовых свойствах федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

В кол-центре можно будет понаблюдать за работой волонтеров, поддерживающих связь более чем со 110 тысячами наблюдателей на 90 тысячах участков. Также гости смогут посетить центр общественного наблюдения (ЦОН) и пройти тренинг, раскрывающий правовые основы работы общественного наблюдателя.

Итоговая пресс-конференция состоится 21 сентября в 10:00. Эксперты и общественники подведут итоги общественного наблюдения за выборами в ЕДГ-2026, в том числе за дистанционным электронным голосованием. После этого пройдет торжественное награждение волонтеров ситуационного центра.

Выборы депутатов Госдумы будут проходить в России в течение трех дней. Граждане смогут отдать голос как на участках, так и дистанционно. Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках.

Сергей Собянин напомнил, что столица является крупнейшим городом России, поэтому голос ее жителей традиционно звучит весомо. По его словам, голосуя за кандидатов, москвичи определяют правила жизни на ближайшие годы.