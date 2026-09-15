Эксперт Мурадян назвал ОАЭ, Китай и Индию лучшими направлениями для шопинг-туров

Планирование зарубежного шопинг-тура своими силами поможет сэкономить до 300 тысяч рублей в сравнении с поездкой с гидом, подсчитали СМИ. Как организовать такую поездку и о каких нюансах стоит знать, чтобы не уйти в минус, разбиралась Москва 24.
В самолет – за брендами!
Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей, выяснил телеграм-канал Mash Money. Разница в цене обусловлена тем, что при индивидуальном сопровождении оплачиваются услуги гида, трансферы и логистика, тогда как при планировании своими силами эти расходы можно сократить или распределить по своему усмотрению.
По подсчетам СМИ, семидневный тур в Японию с гидом для двоих обойдется в 400–550 тысяч рублей, а самостоятельно – в 150–235 тысяч. Поездка в Китай по маршруту Пекин – Шанхай – в 200–350 тысяч и 150–220 тысяч соответственно. Самостоятельный шопинг-тур в Южную Корею обойдется в 140–210 тысяч рублей, а с сопровождением – в 350–500 тысяч.
Однако маркетолог Игорь Новиков уточнил в беседе с Москвой 24, что подобный вид туризма оправдан в двух случаях. Либо когда человек планирует серьезно обновить гардероб и точно знает, какие марки ему нужны, либо если поездка за покупками совмещается с отпуском.
Однако он призвал оценивать услуги гида не по самому факту сопровождения, а по тому, сколько времени и денег он реально помогает сберечь во время шопинг-тура.
Лучшие направления
Россиянам сейчас доступны прямые перелеты в большинство популярных шопинг-направлений. Поэтому, если планируется совместить отдых на пляже с прогулками по магазинам, никаких проблем нет, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
По его оценке, услуги специального гида в большинстве случаев могут не понадобиться.
Приобрести получится практически все, от масс-маркета и ушедших из РФ брендов до "тяжелого люкса" и даже автомобилей. Кроме того, здесь покупают предметы интерьера и бытовую электронику, подчеркнул Мурадян.
"Автомобильный рынок пострадал из-за войны США с Ираном, но постепенно восстанавливается. Причем, что касается люксовых брендов, если в Европе могут запросто отказать в продаже из-за российского паспорта (таких случаев масса), в ОАЭ такой проблемы нет в принципе. Власти Эмиратов с самого начала жестко пресекли политику дискриминации", – уточнил эксперт.
Кроме того, в стране регулярно проводятся фестивали шопинга, обычно в районе католического Рождества. Это сезон распродаж и очень выгодных скидок буквально на все. Причем за перевес багажа волноваться не стоит: по словам Мурадяна, доставка из ОАЭ в Россию работает "как часы".
"Турция также подойдет для шопинга, если интересует одежда или обувь. В стране масса собственных производств и брендов, а цены на локальную продукцию очень выгодные. Электронику здесь покупать нет смысла из-за огромных налогов, тот же iPhone будет дороже, чем в России, раза в два", – уточнил он.
Эксперт упомянул и Индию: в стране низкие налоги и огромная концентрация производств, так что можно очень хорошо сэкономить на покупках. В основном приобретают одежду и обувь, а также предметы интерьера из дерева.
"Если не смущают визовые процедуры и перелет с пересадкой, можно рассмотреть и Японию. Сильно ослабевшая йена сделала путешествия сюда более доступными, а цены на масс-маркет и премиальные бренды – еще привлекательнее", – рассказал Мурадян.
Еще одно популярное шопинг-направление – Китай, но перед посещением этой страны стоит понять, что именно хочется приобрести, потому что мегаполисы там довольно сильно диверсифицированы по отраслям.
Доставка из Китая, по мнению эксперта, работает даже лучше, чем из ОАЭ, так что можно посвятить покупкам первую пару дней, оформить доставку и дальше наслаждаться отпуском.
Маркетолог Игорь Новиков добавил, что в Китае россияне чаще всего покупают одежду местных производителей, сумки и ткани. А, например, в Южной Корее – косметику, одежду и аксессуары. В Японии же берут местный деним и марки, которые приятны в носке, хорошо переносят стирку и радуют качеством ткани.
"Ассортимент шире: можно найти модель, которую сложно купить в России даже в крупных городах. Иногда возможность эксклюзива оказывается важнее скидки или цены", – отметил он.
Список не помешает
Игорь Новиков призвал учесть важный нюанс: производство товара в Азии не гарантирует низкую розничную цену. Есть марки, популярные в России, которые делают во Вьетнаме, и их цена в разных странах сопоставима.
"Да, шопинг в Гуанчжоу – это "все и сразу", и японский деним показывает результаты, сравнимые с американским и итальянским. Но, если говорить про деньги, экономию нужно считать по всему путешествию", – отметил маркетолог.
По его примерным подсчетам, набор, который в России стоит 300 тысяч рублей, за границей может обойтись в 200 тысяч. Таким образом, потенциальная экономия составляет 100 тысяч рублей.
"Получится ли в эти деньги уложить перелет, гостиницу, питание, трансфер и сувениры? Если считать только денежную экономику, она может и не получиться, полет за несколькими недорогими вещами финансово сложно оправдать", – уточнил Новиков.
Если же отпуск уже запланирован, отдельно выделены средства на питание, проживание и перелет, итоговая стоимость заграничного шопинга вырастет не так сильно. Фактически путешественник заплатит только за перевес багажа или поездку в аутлет, потому что основная часть расходов пойдет на сам туризм.
Новиков порекомендовал хорошо подготовиться к такой поездке, составив список вещей и сравнив с доступными предложениями в России.
Он напомнил, что при путешествиях самолетом беспошлинный лимит для личного пользования составляет 10 тысяч евро и 50 килограммов. Если наземным транспортом – 500 евро и 25 килограммов. Плюс возможная доплата за перевес багажа.
"И еще один момент, который часто упускают: сравнивать нужно одинаковые модели и качество. Дешевая копия не доказывает, что оригинал за границей выгоден. Если ехать за репликой, в Китае она, скорее всего, будет дешевле. Но, если отправиться за оригиналом крупных европейских или американских брендов, цена может быть сопоставима", – уточнил эксперт.
Также стоит установить конкретный бюджет, так как незапланированные покупки, которые просто понравились, могут "съесть" всю разницу в ценах, резюмировал эксперт.