Эксперт Мурадян назвал ОАЭ, Китай и Индию лучшими направлениями для шопинг-туров

Планирование зарубежного шопинг-тура своими силами поможет сэкономить до 300 тысяч рублей в сравнении с поездкой с гидом, подсчитали СМИ. Как организовать такую поездку и о каких нюансах стоит знать, чтобы не уйти в минус, разбиралась Москва 24.

В самолет – за брендами!

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей, выяснил телеграм-канал Mash Money. Разница в цене обусловлена тем, что при индивидуальном сопровождении оплачиваются услуги гида, трансферы и логистика, тогда как при планировании своими силами эти расходы можно сократить или распределить по своему усмотрению.

По подсчетам СМИ, семидневный тур в Японию с гидом для двоих обойдется в 400–550 тысяч рублей, а самостоятельно – в 150–235 тысяч. Поездка в Китай по маршруту Пекин – Шанхай – в 200–350 тысяч и 150–220 тысяч соответственно. Самостоятельный шопинг-тур в Южную Корею обойдется в 140–210 тысяч рублей, а с сопровождением – в 350–500 тысяч.

Однако маркетолог Игорь Новиков уточнил в беседе с Москвой 24, что подобный вид туризма оправдан в двух случаях. Либо когда человек планирует серьезно обновить гардероб и точно знает, какие марки ему нужны, либо если поездка за покупками совмещается с отпуском.





Игорь Новиков маркетолог Для любителей моды, которым сейчас сложнее выезжать в Европу, важен не только вопрос цены, поездка дает возможность потрогать ткань и открыть для себя бренды, которые не представлены на массовом рынке в России. Если говорить о формате, самостоятельные поездки удобны тем, кто готов заранее изучить магазины, разобраться с оплатой и потратить время на поиск. Гид же полезен в двух случаях: когда речь идет о сложной стране или когда нужно найти очень специфичные вещи.

Однако он призвал оценивать услуги гида не по самому факту сопровождения, а по тому, сколько времени и денег он реально помогает сберечь во время шопинг-тура.

Лучшие направления

Россиянам сейчас доступны прямые перелеты в большинство популярных шопинг-направлений. Поэтому, если планируется совместить отдых на пляже с прогулками по магазинам, никаких проблем нет, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

По его оценке, услуги специального гида в большинстве случаев могут не понадобиться.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Среди направлений прежде всего речь идет о Дубае и Абу-Даби, там есть два огромных торговых центра с низкими налогами (НДС в ОАЭ – всего 5%) и удобной логистикой. До Дубая можно долететь прямым рейсом из различных городов России.

Приобрести получится практически все, от масс-маркета и ушедших из РФ брендов до "тяжелого люкса" и даже автомобилей. Кроме того, здесь покупают предметы интерьера и бытовую электронику, подчеркнул Мурадян.

"Автомобильный рынок пострадал из-за войны США с Ираном, но постепенно восстанавливается. Причем, что касается люксовых брендов, если в Европе могут запросто отказать в продаже из-за российского паспорта (таких случаев масса), в ОАЭ такой проблемы нет в принципе. Власти Эмиратов с самого начала жестко пресекли политику дискриминации", – уточнил эксперт.

Кроме того, в стране регулярно проводятся фестивали шопинга, обычно в районе католического Рождества. Это сезон распродаж и очень выгодных скидок буквально на все. Причем за перевес багажа волноваться не стоит: по словам Мурадяна, доставка из ОАЭ в Россию работает "как часы".

"Турция также подойдет для шопинга, если интересует одежда или обувь. В стране масса собственных производств и брендов, а цены на локальную продукцию очень выгодные. Электронику здесь покупать нет смысла из-за огромных налогов, тот же iPhone будет дороже, чем в России, раза в два", – уточнил он.

Эксперт упомянул и Индию: в стране низкие налоги и огромная концентрация производств, так что можно очень хорошо сэкономить на покупках. В основном приобретают одежду и обувь, а также предметы интерьера из дерева.

"Если не смущают визовые процедуры и перелет с пересадкой, можно рассмотреть и Японию. Сильно ослабевшая йена сделала путешествия сюда более доступными, а цены на масс-маркет и премиальные бренды – еще привлекательнее", – рассказал Мурадян.

Еще одно популярное шопинг-направление – Китай, но перед посещением этой страны стоит понять, что именно хочется приобрести, потому что мегаполисы там довольно сильно диверсифицированы по отраслям.





Артур Мурадян вице-президент АТОР За одеждой и обувью обычно едут в Гуанчжоу, за электроникой – в Шэньчжэнь, за мебелью и товарами для дома – в Фошань, за люксом – в Шанхай, за фарфором и антиквариатом – в Пекин. Можно отправиться на остров Хайнань, который является особой экономической зоной с выгодными ценами.

Доставка из Китая, по мнению эксперта, работает даже лучше, чем из ОАЭ, так что можно посвятить покупкам первую пару дней, оформить доставку и дальше наслаждаться отпуском.

Маркетолог Игорь Новиков добавил, что в Китае россияне чаще всего покупают одежду местных производителей, сумки и ткани. А, например, в Южной Корее – косметику, одежду и аксессуары. В Японии же берут местный деним и марки, которые приятны в носке, хорошо переносят стирку и радуют качеством ткани.

"Ассортимент шире: можно найти модель, которую сложно купить в России даже в крупных городах. Иногда возможность эксклюзива оказывается важнее скидки или цены", – отметил он.

Список не помешает

Игорь Новиков призвал учесть важный нюанс: производство товара в Азии не гарантирует низкую розничную цену. Есть марки, популярные в России, которые делают во Вьетнаме, и их цена в разных странах сопоставима.

"Да, шопинг в Гуанчжоу – это "все и сразу", и японский деним показывает результаты, сравнимые с американским и итальянским. Но, если говорить про деньги, экономию нужно считать по всему путешествию", – отметил маркетолог.

По его примерным подсчетам, набор, который в России стоит 300 тысяч рублей, за границей может обойтись в 200 тысяч. Таким образом, потенциальная экономия составляет 100 тысяч рублей.

"Получится ли в эти деньги уложить перелет, гостиницу, питание, трансфер и сувениры? Если считать только денежную экономику, она может и не получиться, полет за несколькими недорогими вещами финансово сложно оправдать", – уточнил Новиков.

Если же отпуск уже запланирован, отдельно выделены средства на питание, проживание и перелет, итоговая стоимость заграничного шопинга вырастет не так сильно. Фактически путешественник заплатит только за перевес багажа или поездку в аутлет, потому что основная часть расходов пойдет на сам туризм.

Новиков порекомендовал хорошо подготовиться к такой поездке, составив список вещей и сравнив с доступными предложениями в России.





Игорь Новиков маркетолог Можно зайти на сайт торгового центра в предполагаемом городе для поездки, при необходимости воспользоваться переводчиком и посмотреть, насколько там действительно дешевле. Но нужно учитывать курс обмена, комиссии и таможенные платежи.

Он напомнил, что при путешествиях самолетом беспошлинный лимит для личного пользования составляет 10 тысяч евро и 50 килограммов. Если наземным транспортом – 500 евро и 25 килограммов. Плюс возможная доплата за перевес багажа.

"И еще один момент, который часто упускают: сравнивать нужно одинаковые модели и качество. Дешевая копия не доказывает, что оригинал за границей выгоден. Если ехать за репликой, в Китае она, скорее всего, будет дешевле. Но, если отправиться за оригиналом крупных европейских или американских брендов, цена может быть сопоставима", – уточнил эксперт.

Также стоит установить конкретный бюджет, так как незапланированные покупки, которые просто понравились, могут "съесть" всю разницу в ценах, резюмировал эксперт.

