Мурашко отметил снижение числа курящих людей в России

Фото: РИА Новсти/Илья Питалев

В России фиксируется уменьшение количества курящих людей. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в ходе выступления на форуме онкологии и радиотерапии "Ради Жизни".

"Сегодня уже мы констатируем результаты снижения количества людей курящих в нашей стране", – цитирует министра РИА Новости.

В Минздраве уже заявляли, что российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. В частности, за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%. За этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя.

Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и на федеральном уровне запретить ее отпуск после 21:00. Он пояснил, что это защитит молодежь и снизит общий уровень курения.

Иванов также выступил за расширение запретной зоны по продаже табака на все места массового скопления людей: парки, скверы, набережные, места у спортивных и культурных центров.

