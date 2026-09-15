Столичный суд отказал в смягчении меры пресечения сестрам Хачатурян

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Басманный суд Москвы отказался менять меру пресечения для Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян. Жалобы защиты оставили без удовлетворения, а прежний статус девушек сохранили, передает "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов сестер.

Представитель младшей из них, Марии, Ярослав Пакулин охарактеризовал ситуацию как "чудовищную волокиту". По его словам, заседание, в рамках которого защите отказали, прошло еще в июле, однако постановление выдали только сейчас. При этом само слушание в Басманном суде состоялось через пять месяцев после подачи жалобы.

После убийства Михаила Хачатуряна его дочерей сначала поместили в СИЗО. Затем, после общественной кампании в их поддержку как жертв домашнего насилия, их выпустили под запрет определенных действий. Среди ограничений были запреты на общение друг с другом и с другими фигурантами, кроме матери, на контакты со СМИ, на использование телефонов и интернета.

Адвокат старшей сестры, Крестины, Алексей Паршин пояснил, что большинство запретов следователь снял в индивидуальном порядке. В итоге девушки смогли даже устроиться на работу. Тем не менее говорить с журналистами и видеться друг с другом им по-прежнему нельзя. Встречаться они могут только в суде или во время следственных действий, которых не было уже два года.

Адвокаты в своих жалобах настаивали: сроки ограничений вышли за разумные пределы. Защита опиралась на постановление пленума Верховного суда РФ, требующее, чтобы подобные меры были пропорциональными, соразмерными и необходимыми. Суды, согласно этому документу, должны поддерживать баланс между публичными интересами, которые связаны с процессуальным принуждением, и важностью права человека на свободу.

По убеждению защиты, столь долгий запрет на общение сестер по своему воздействию на их психику равносилен жестокому обращению. Кроме того, девушки расценивают как ущемление своих прав запрет на выступления в СМИ, ведь их дело до настоящего момента активно обсуждается обществом.

Сестры Хачатурян признались в убийстве своего 57-летнего отца летом 2018 года. Девушки утверждали, что решились на это из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны. Лишь в 2023 году прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера Хачатуряна в отношении несовершеннолетних.

В 2025 году мужчина был посмертно признан виновным, однако родственники Хачатуряна подали апелляционную жалобу. В результате формулировку приговора изменили на "признать совершившим преступление" против дочерей.

Тогда же защита сестер попросила прекратить уголовное преследование в отношении девушек. В январе 2026-го дело против них возобновили. Срок следствия был продлен до сентября.

