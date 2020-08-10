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Диакон РПЦ пришел поддержать Марию Хачатурян, суд над которой начался в Москве. Ее дело выделено в отдельное производство, потому что девушку признали невменяемой на момент преступления. Решать будут вопрос о назначении принудительного лечения.

Отец Иоанн Мыздриков вместе с другими представителями флешмоба "Церковь за сестер" пришел к зданию суда.

"Мы хотим выразить свою церковную позицию. Считаем, что ад этих девочек должен быть прекращен", – отметил он.

Другие участники акции также высказались в защиту сестер. По их мнению, вокруг Хачатурян много несправедливости, поэтому девочки нуждаются в поддержке.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался.

Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами. Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Старших сестер – Ангелину и Крестину – считают виновными в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.

В декабре прошлого года сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. По данным следователей, они могли осознавать свои действия в момент совершения убийства.

Дело двух старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, будут рассматривать присяжные. Отбор пройдет 31 августа.