Диакон РПЦ пришел поддержать Марию Хачатурян

15:10
Отец Иоанн Мыздриков вместе с другими представителями флешмоба "Церковь за сестер" пришел к зданию суда.
"Мы хотим выразить свою церковную позицию. Считаем, что ад этих девочек должен быть прекращен", – отметил он.
Другие участники акции также высказались в защиту сестер. По их мнению, вокруг Хачатурян много несправедливости, поэтому девочки нуждаются в поддержке.
Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался.
Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами. Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Старших сестер – Ангелину и Крестину – считают виновными в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.
В декабре прошлого года сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. По данным следователей, они могли осознавать свои действия в момент совершения убийства.
Дело двух старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, будут рассматривать присяжные. Отбор пройдет 31 августа.
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