Дело двух старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

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Московский городской суд рассмотрит дело в отношении двух старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, с участием присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

По словам защитника, отбор присяжных начнется 31 августа и будет проводиться в открытом режиме.

Мосгорсуд также запретил сестрам Хачатурян общаться между собой и участвовать в массовых мероприятиях. Об этом сообщила представитель семьи погибшего Юлия Нитченко.

"Суд продлил запрет определенных действий – им запрещено общаться с прессой, общаться между собой и с младшей сестрой. Также в связи с резонансом дела им запрещено участвовать в массовых мероприятиях - митингах, шествиях", – сказала адвокат.

По словам Нитченко, любое нарушение может привести к ужесточению меры пресечения – вплоть до заключения под стражу.

Дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую признали невменяемой на момент совершения убийства, будет рассматриваться в закрытом режиме 10 августа в Бутырском суде Москвы. В случае положительного ответа суд определит характер лечения – амбулаторно или в стационаре.

По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире на Алтуфьевском шоссе нанесли своему 57-летнему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу и голове. От полученных травм тот скончался. Мотивом стала "острая личная неприязнь". На протяжении длительного периода времени родитель причинял своим дочерям физические и психические страдания, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства.

Психолого-психиатрические экспертизы показали, что Крестина и Ангелина в момент совершения убийства могли осознавать свои действия.

Девушки заявили на допросах, что пошли на преступление из-за долгих моральных истязаний со стороны отца. Защита заявила, что сестры находились в ситуации необходимой обороны и уголовное преследование в отношении них должно быть прекращено.

Следствие отказалось переквалифицировать обвинение на самооборону. Сестрам было предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".