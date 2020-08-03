Сестер Хачатурян привезли в Мосгорсуд

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Старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, привезли в Мосгорсуд. В ближайшее время начнется слушание по их делу, передает телеканал Москва 24.

К рассмотрению дела младшей сестры Марии Бутырский суд Москвы приступит 10 августа. Адвокат подсудимой Валентина Фролова уточнила, что его не будут объединять с делом против старших сестер. В июне СК подтвердил завершение дополнительного расследования дела сестер.

В июле прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Им инкриминируют убийство группой лиц по предварительному сговору, за которое предусмотрено наказание по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался.

Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами. Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Старших сестер – Ангелину и Крестину – считают виновными в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.

В декабре прошлого года сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. По данным следователей, они могли осознавать свои действия в момент совершения убийства.

