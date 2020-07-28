Процесс по делу младшей из сестер Хачатурян начнется 10 августа

21:26
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Бутырский суд Москвы приступит к рассмотрению дела в отношении младшей из сестер Хачатурян 10 августа. Об этом сообщает ТАСС.
"Слушания начнутся 10 августа", – заявила адвокат подсудимой Валентина Фролова.
По словам юриста, рассмотрение дела по существу состоится в Бутырском районном суде столицы, передавать его не планируется. Кроме того, его не будут объединять с делом против старших сестер.
Предварительное заседание по делу Марии Хачатурян состоялось во вторник, 28 июля. Согласно требованиям законодательства, оно прошло в закрытом режиме.
Как стало известно ранее, к делу старших сестер Хачатурян приступят 31 июля. На эту дату назначено предварительное заседание, которое также пройдет без СМИ и слушателей.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Им инкриминируют убийство группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, Крестина и Ангелина Хачатурян напали на собственного отца и нанесли ему множественные травмы ножом и молотком. Младшую сестру Марию признали невменяемой на момент совершения убийства.
Сообщалось, что мотивом для совершения преступления стала острая личная неприязнь к отцу со стороны сестер Хачатурян, что они сами и признали. Девушки также заявили о физическом и сексуальном насилии со стороны мужчины.
В Москве проходит слушание дела младшей сестры Хачатурян
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