Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уголовные дела сестер Хачатурян поступили в суды для рассмотрения, передает Агентство "Москва".

"Зарегистрированы материалы уголовного дела в отношении Ангелины Хачатурян, а также Крестины Хачатурян", – сообщили агентству в пресс-службе Мосгорсуда, куда поступило первое дело.

Второе дело – в отношении младшей сестры Марии – 14 июля было зарегистрировано в Бутырском районном суде. Как рассказал адвокат Алексей Паршин, 12 июля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

Согласно данным следствия, в июле 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм мужчина скончался.

Дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии – с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В декабре сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Ангелины и Крестины Хачатурян. Следователи считают, они могли осознавать свои действия в момент совершения убийства.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию. На допросе девушки признали вину и пояснили, что пошли на преступление, поскольку отец долгое время морально их истязал.