Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

12 июля, 23:09
Фото: пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, рассказал адвокат Алексей Паршин.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение – убийство группой лиц по предварительному сговору", – цитирует его РИА Новости.
По словам представителя защиты, теперь дело передадут в суд.
ТАСС передает, что дело старших сестер рассмотрит Мосгорсуд, младшей – Бутырский суд столицы.
Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительном сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм мужчина скончался.
Дело в отношении старшей и средней сестер – Крестины и Ангелины Хачатурян –направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении третьей сестры – с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
В декабре сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Ангелины и Крестины Хачатурян. Следователи считают, они могли осознавать свои действия в момент совершения убийства.
Мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие, говорится в фабуле дела. На допросе девушки признали вину и пояснили, что пошли на преступление, поскольку отец долгое время морально их истязал.
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