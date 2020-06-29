Сестры Хачатурян ознакомились с материалами дела об убийстве своего отца

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Сестры Хачатурян, их защитники и потерпевшая сторона провели ознакомление с материалами дела об убийстве отца девушек Михаила Хачатуряна. Об этом рассказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин в интервью ТАСС.

"Девочки и их адвокаты, а также потерпевшая сторона закончили ознакомление с материалами дела", – сообщил адвокат.

Он отметил, что в ближайшее время материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру.

Адвокат подчеркнул, что Следственный комитет не изменил своей позиции относительно обвинения. По версии следствия, две старшие сестры виновны в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.

При этом защита сестер настаивает на том, что они защищали свои жизни от посягательства со стороны отца.

Ранее адвокат рассказал, могут ли переквалифицировать дело сестер Хачатурян. Если следователи это сделают, то вместо 20 лет тюрьмы всех сестер могут освободить.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве и раскаялись. По версии сестер, отец под действием наркотиков с ножом напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство было спланировано заранее. Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.