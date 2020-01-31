Адвокат рассказал, могут ли переквалифицировать дело сестер Хачатурян

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Адвокат Дмитрий Чипчиу прокомментировал Москве 24 возможность переквалификации дела сестер Хачатурян. Если следователи это сделают, то вместо 20 лет тюрьмы всех сестер могут освободить.

По словам адвоката, теоретически переквалификация дела возможна, но на практике это будет сложно доказать.

"Адвокаты сестер говорят про необходимую самооборону. Но для этого нужно доказать, что не на протяжении какого-то времени отец их истязал, а именно в тот момент, когда убийство произошло, что в тот момент они оборонялись от него", – подчеркнул эксперт.



Дмитрий Чипчиу адвокат В отношении всех троих в данном случае невозможно такое решение принимать.

При этом Чипчиу не отрицает, что обвинительный приговор могут смягчить.

"Но для этого нужно подробно знать обстоятельства, которые были выяснены в ходе расследования и имеются в материалах уголовного дела, исходя из письменных документов, свидетельских показаний и так далее", – добавил эксперт.

Ранее адвокаты сестер Хачатурян рассказали, что Генпрокуратура РФ обязала следствие переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону. Адвокат Алексей Липцер пояснил, что следственные органы должны провести дополнительное расследование. По его словам, было вынесено постановление о возврате уголовного дела. Следственный комитет РФ, в свою очередь, назначил новые психолого-психиатрические экспертизы в отношении девушек, пояснил адвокат Алексей Паршин.

Обвинение сестрам Хачатурян переквалифицируют на самооборону

В конце прошлого года сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. В декабре Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. По данным следователей, Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Третьей сестре, Марии, предложили назначить принудительное лечение.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве и раскаялись. По версии сестер, отец под действием наркотиков с ножом напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство было спланировано заранее. Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.