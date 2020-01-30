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Общество

30 января, 23:46

Обвинение сестрам Хачатурян переквалифицируют на самооборону

происшествия общество суды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генеральная прокуратура РФ обязала следствие переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону.

Как рассказал РИА Новости адвокат Алексей Липцер, также следственные органы должны провести дополнительное расследование. По его словам, было вынесено постановление о возврате уголовного дела. В нем указано, что в действиях Хачатурян усматривается "необходимая оборона".

28 декабря сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. В декабре Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер, которых обвиняют в убийстве отца.

Сестер Хачатурян освободили от электронных браслетов


По данным следователей, Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Третьей сестре, Марии, предложили назначить принудительное лечение. Однако Генпрокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела и отказалась утверждать обвинительное заключение.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. По версии сестер, отец под действием наркотиков с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться.

Согласно другой версии, убийство было спланировано заранее. Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.

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