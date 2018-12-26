Мама сестер Хачатурян рассказала о планах дочерей на Новый год

Для одних Новый год приходит в дом счастливыми улыбками родных, для других – оборачивается страшной драмой, о которой хочется поскорее забыть. В преддверии праздников мама сестер Хачатурян в эксклюзивном интервью для портала Москва 24 рассказала о том, как живут девочки после громкого убийства своего отца и что планируют делать на Новый год.

В среду, 26 декабря, в Басманном суде будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении в отношении сестер Хачатурян меры пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта. Накануне мама сестер, Аурелия Дундук, несмотря на то, что сама уже полгода находится в постоянном стрессе из-за случившегося, поделилась с нами информацией о текущей обстановке в семье и своими переживаниями.

Заседание состоится в 09:30, будете присутствовать?

Конечно, пойду, как же без меня.

Как девочки себя чувствуют? Занимаются ли с ними психологи?

Да, все хорошо у них.

Сестры чем-то еще заняты, помимо обучения?

Да, хобби различные, рисуют, читают.

Какая обстановка в классе, уделяют ли особое внимание одноклассники и учителя?

Мария ходит в школу, но занимается с учителями индивидуально. А Ангелина ходит в обычный класс. Ученики [совместное обучение с Ангелиной] воспринимают нормально, лишних вопросов не задают.

Как сестры планируют справлять Новый год?

Ну, конечно, пока никак. Можно считать, что праздник маленький…

Если суд решит, что мера пресечения заканчивается 28 декабря, то они смогут все вместе встретить, с вами?

Ну, конечно.

Аурелия, у вас есть какое-то предновогоднее желание?

Конечно, хочется, чтобы все это закончилось поскорее.

Ненависть копилась годами

В коротком разговоре сквозь немногословные реплики чувствуется вся боль женщины, много лет подвергавшейся, по сообщениям СМИ, издевательствам со стороны бывшего мужа, а теперь переживающей бесконечные суды по громкому делу об убийстве, совершенному ее дочерями.

Аурелии так и не удалось познать тихой и счастливой семейной жизни. Девушка познакомилась с Михаилом, когда ей было 17, а ему 34 года. Официально пара не расписывалась, только венчались. Практически с самого начала совместной жизни, по словам Аурелии, супруг стал избивать жену. Мог разгневаться из-за каких-то мелочей: не так прошла мимо, не так заварила чай… По словам женщины, он запрещал ей разговаривать по телефону и выходить из дома, избивал жену при детях, угрожал оружием.

В семье подрастали четверо детей: три сестры, Мария, Ангелина и Крестина, и также старший сын Сергей. Первым под раздачу попал сын: когда парню было 16 лет, отец выгнал его из дома и больше не пустил на порог. В интервью для СМИ Аурелия признавалась, что мать Михаила считала Сережу "нагулянным", тем самым настраивая Михаила Хачатуряна против его жены и сына. Оставшись на улице, Сергей ютился по друзьям и знакомым, иногда в холодное время ночевал прямо в подъезде.

Три года назад бывший муж выгнал из дома и саму Аурелию. Женщина очень переживала, что дочери остались одни с отцом, и теперь она не сможет с ними видеться и даже разговаривать по телефону. Михаил строго запретил любое общение, угрожая жене, что пристрелит ее. Тем не менее, под страхом собственной смерти, мать продолжала тайно встречаться с дочерями.

На таких встречах Аурелия всегда спрашивала дочерей о домашней обстановке. Сестры никогда не жаловались на отца, но, по признанию матери, они просто боялись ее травмировать и скрывали страшную правду о той жестокости, которая творится дома. При этом младшие сестры – Мария и Ангелина – постоянно пропускали занятия и в классе были среди отстающих. По словам сестер, причиной был запрет отца на выход из дома, а также многочисленные побои, последствия которых девушки фиксировали на телефон, но никому о них не рассказывали, были запуганы. Это не могло продолжаться бесконечно: наступил момент, когда уровень ненависти достиг своего апогея.

Час расправы

Жаркий летний вечер 27 июля, многоэтажный дом на Алтуфьевском шоссе. В трехкомнатной квартире находятся трое сестер Хачатурян и их отец. Мария Хачатурян наносит отцу не менее 35 ножевых ранений в область шеи и тела, 18-летняя Ангелина наносит не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя Крестина распыляет содержимое перцового баллончика в лицо Михаилу Хачатуряну, берет из рук Марии нож и наносит удар мужчине прямо в сердце, как впоследствии выяснили следователи.

Окровавленный отец пытается выбежать из квартиры, но падает прямо в межквартирном холле подъезда. Одна из сестер самостоятельно делает звонок в полицию. Через несколько часов о происшествии узнает и мать девочек. В первом телевизионном интервью она скажет, что перед глазами до сих пор страшная картина: дочери сидят на полу, рядом исколотое ножами тело их отца, весь коридор в крови. Девочки напуганы и не знают, что делать.

Далее – арест, еще через три недели – признание вины. Старшая из сестер, Крестина Хачатурян, на заседании Мосгорсуда раскаялась в содеянном. И тут у знакомых и соседей, многие из которых до убийства также жили в страхе и боялись рассказать о ситуации в семье, развязался язык. По их словам, Михаил Хачатурян постоянно держал дочерей в рабстве, часто избивал и не выпускал из квартиры. "Весь дом знает, что их отец был неадекватен", "он угрожал нам пистолетом", "бедные девочки, что вы на них напали", – так и сыпалось со всех сторон на журналистов. Такое ощущение, что люди наконец-то получили глоток воздуха и высказали все, что копилось долгие годы. Без камер близкие подруги говорили и о сексуальном насилии. По словам девочек, главной жертвой была средняя сестра Ангелина, мужчина якобы постоянно закрывался с ней в комнате. Несколько свидетелей дали показания в суде.

На сторону Михаила встал двоюродный брат девушек, который утверждал, что сестры провоцировали отца сами: не убирались, вульгарно одевались и в отсутствии отца устраивали шумные вечеринки. Часть родных семьи Хачатурян убеждены, что сестер довел до крайности отец-тиран, но другие уверены в сговоре девушек и тщательно спланированном убийстве.

Новый год в семье или продление ограничений до 28 марта?

Спустя долгих два месяца ожидания в СИЗО, по решению Басманного суда 27 сентября сестрам Хачатурян изменили меру пресечения на запрет определенных действий. До 28 декабря девушкам запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00, отправлять и получать почтовые отправления, использовать средства связи (кроме телефонной для вызова скорой помощи, правоохранителей, аварийно-спасательных служб), общаться без разрешения следователя со всеми, кроме адвоката и следователя. Также девушкам запрещено общаться с журналистами и друг с другом.

Сейчас сестры живут в трех разных квартирах: две из них предоставлены родственниками, и одна муниципальная – место официальной прописки девушек.