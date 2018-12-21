СК попросил продлить запрет определенных действий сестрам Хачатурян

Следствие просит продлить запрет определенных действий в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока запретных действий в отношении сестер Хачатурян до 28 марта 2019 года", – сказала она, передает Агентство "Москва".
Царева также уточнила, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.
17 октября 2018 года Мосгорсуд признал законным изменение меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении сестер Хачатурян. Сообщалось, что запрет определенных действий будет в силе до 28 декабря 2018 года. Также обвиняемым разрешили общаться с участниками уголовного судопроизводства с разрешения следователя.
27 сентября Басманный суд отпустил сестер Хачатурян из СИЗО. Им была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Родственники убитого Михаила Хачатуряна, отца девушек, обжаловали решение суда.
Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему около 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки объяснили, что их спровоцировал сам отец.
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