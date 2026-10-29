Caliber: Алиев не приедет на саммит Организации тюркских государств в Турции

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Турции, сообщил новостной сайт Caliber.

В заявлении уточняется, что причиной стали ранее запланированные мероприятия в Баку и плотный рабочий график.

В частности, на 30 октября в Баку запланированы финальный матч и официальная церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15. Эти соревнования впервые проводятся в Баку. Участие главы государства в церемонии награждения было запланировано заранее.

По поручению Алиева страну на саммите представит глава министерства иностранных дел Джейхун Байрамов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что кризисный период в отношениях Москвы и Баку завершен.

Он указал, что российская сторона придерживается линии, согласно которой отношения с Азербайджаном должны опираться на двустороннюю договорно-правовую базу, включая Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную на высшем уровне, а также на принципы добрососедства и партнерства.

