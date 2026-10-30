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30 октября, 19:52

Политика

Швеция потребовала ужесточить визовые правила для российских спортсменов

Фото: depositphotos/peter77

Швеция в письме в Еврокомиссию потребовала пересмотреть визовые правила для российских спортсменов, которые участвуют в международных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию.

"Цель состоит в обеспечении более единообразного и ограничительного применения виз в рамках Евросоюза в отношении лиц, представляющих Россию и Белоруссию (на спортивных состязаниях – Прим. ред.)", – указано в сообщении.

Как отмечается в письме, участие спортсменов этих стран в международных турнирах невозможно до завершения конфликта на Украине. В связи с этим Швеция призвала ЕК предоставить странам-членам возможность отказывать в выдаче виз.

Также до принятия такого законодательства Швеция призвала разработать общие руководящие принципы ЕС для более строгого применения и рассмотрения визовых заявлений.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить российские сборные к международным соревнованиям. Инстанция отменила все пять резолюций совета IIHF и обязала допустить российские команды к участию в соревнованиях, на которые распространялись эти резолюции. Требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам признаны обоснованными.

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