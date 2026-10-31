Октябрь в Москве стал одним из самых солнечных за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В октябре продолжительность солнечного сияния в столице достигла 120 часов, превысив климатическую норму на 46 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

По данным МГУ, нормативный показатель для этого месяца составляет 74 часа. При этом абсолютный рекорд для октябрьской Москвы, установленный в 2005 году, равен 140 часам.

Как отметил заведующий Метеорологической обсерваторией университета, ведущий научный сотрудник географического факультета Михаил Локощенко, в этом году побить его не удалось.

Кроме того, октябрь 2026 года повторил температурный рекорд 2020 года. Среднемесячная температура воздуха в Москве составила 9,5 градуса. Таким образом, оба этих месяца стали самыми теплыми октябрями за всю историю метеорологических наблюдений в столице, которые ведутся с 1780 года.

Ранее сообщалось, что средняя температура за октябрь превысила норму на 3 градуса, а положительная температурная аномалия сохранялась почти весь октябрь, за исключением четырех дней. Из-за отсутствия резких перепадов температуры отдельные суточные рекорды не были побиты, несмотря на устойчивое превышение климатической нормы.

Кроме того, месяц оказался сухим – количество выпавших осадков составило около 47% от нормы.

