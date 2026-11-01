Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

В районе авиагавани временно ограничили использование воздушного пространства. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

В Росавиации уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию о вылетах и прилетах на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Внуково завершил подготовительные мероприятия перед началом зимнего сезона. В авиагавани привели в готовность спецтехнику, выполнили плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.