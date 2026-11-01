ABC News: один человек погиб при стрельбе у стадиона в Алабаме

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Один человек погиб при стрельбе недалеко от стадиона Legion Field в городе Бирмингем в штате Алабама. Еще восемь человек пострадали, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

По его данным, инцидент случился 1 ноября через несколько часов после матча по американскому футболу. Девять человек получили огнестрельные ранения, один из них умер. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте инцидента несколько единиц огнестрельного оружия. Подозреваемого задержали и доставили в полицию.

Ранее стрельба произошла в ночь на воскресенье, 1 ноября, в Ньюарке в американском штате Делавэр. Инцидент случился на пересечении улиц Мейн-стрит и Чоут-стрит недалеко от кампуса Университета Делавэра. По информации правоохранителей, угроза для населения отсутствует.

