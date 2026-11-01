Движение поездов на севере Японии нарушено из-за столкновения с медведем

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На японском острове Хоккайдо прервано железнодорожное сообщение из-за наезда поезда на медведя. Об этом сообщила компания JR Hokkaido.

Уточняется, что из-за инцидента поезда не ходят между крупнейшим городом Хоккайдо Асахикавой и портом Вакканай на берегу пролива Лаперуза. О сроках возобновления движения не сообщается. Сейчас пассажиров между Асахикавой и Вакканай перевозят на специально выделенных автобусах.

О том, что пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем, сообщалось 31 октября. В результате происшествия никто не пострадал, однако пассажирам пришлось провести ночь в вагонах из-за опасений машиниста, что животное могло выжить и напасть на людей.

Лишь утром людей отвезли на такси до ближайшей станции. Головной вагон поезда, сошедший с путей, до сих пор не убран. В JR Hokkaido пока не называют сроки его восстановления.

