Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 09:38

Общество

Минстрой РФ предложил ввести надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта труб и котельных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минстрой России выступил с предложением ввести целевые надбавки к тарифам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Эти средства планируется направлять на ремонт и обновление устаревших трубопроводов и котельных, пишет "Парламентская газета".

Данный вопрос обсудили на круглом столе в Совфеде, посвященном подготовке к отопительному сезону. Участники встречи отметили, что во многих регионах коммунальные сети и оборудование сильно изношены. Действующих тарифов хватает только на текущую эксплуатацию, но не на полную замену сетей и оборудования.

Замглавы департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов пояснил, что дополнительные сборы могут быть включены в тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. По его мнению, такой механизм поспособствует привлечению инвестиций в коммунальную инфраструктуру.

Надбавки будут носить целевой характер: их можно будет использовать только на конкретные проекты модернизации. При этом власти обязаны следить, чтобы дополнительные платежи существенно не отражались на благосостоянии граждан.

Минстрой совместно с Минэкономразвития, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой планирует представить правительству предложения о введении инвестиционных надбавок до декабря 2026 года.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил на федеральном уровне изучить практику Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана по социальной поддержке граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Москве социальная поддержка предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% доходов граждан. В Петербурге этот порог составляет 14%, в Татарстане – 21%. На федеральном уровне он равен 22%.

Читайте также


обществоЖКХ

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика