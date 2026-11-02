Минстрой РФ предложил ввести надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта труб и котельных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минстрой России выступил с предложением ввести целевые надбавки к тарифам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Эти средства планируется направлять на ремонт и обновление устаревших трубопроводов и котельных, пишет "Парламентская газета".

Данный вопрос обсудили на круглом столе в Совфеде, посвященном подготовке к отопительному сезону. Участники встречи отметили, что во многих регионах коммунальные сети и оборудование сильно изношены. Действующих тарифов хватает только на текущую эксплуатацию, но не на полную замену сетей и оборудования.

Замглавы департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов пояснил, что дополнительные сборы могут быть включены в тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. По его мнению, такой механизм поспособствует привлечению инвестиций в коммунальную инфраструктуру.

Надбавки будут носить целевой характер: их можно будет использовать только на конкретные проекты модернизации. При этом власти обязаны следить, чтобы дополнительные платежи существенно не отражались на благосостоянии граждан.

Минстрой совместно с Минэкономразвития, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой планирует представить правительству предложения о введении инвестиционных надбавок до декабря 2026 года.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил на федеральном уровне изучить практику Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана по социальной поддержке граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Москве социальная поддержка предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% доходов граждан. В Петербурге этот порог составляет 14%, в Татарстане – 21%. На федеральном уровне он равен 22%.

