Москвичи могут сообщить о неполадках в квартире в холодный сезон через "Электронный дом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заявить о неполадках в квартире или подъезде в холодный период москвичи могут через платформу "Электронный дом". Заявка уходит напрямую в управляющую организацию, а ее статус виден в личном кабинете, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Жилые объекты каждый год готовят к осенне-зимнему сезону, но недочеты все равно возникают. Разбитые окна и сломавшиеся дверные доводчики в подъездах создают сквозняки и приводят к промерзанию помещений общего пользования, а слабый прогрев радиаторов в квартире доставляет не меньше неудобств. Такие неисправности требуют быстрого вмешательства: они влияют на комфорт и здоровье горожан, особенно пожилых людей и семей с детьми.

Чтобы отправить обращение в управляющую организацию, пользователю нужно авторизоваться через Mos ID, зайти в раздел "Заявки" и создать сообщение, нажав на значок плюса в правом верхнем углу. В мобильном приложении этот раздел находится в виджете "Управление домом" на главном экране.

Затем система предложит выбрать адрес и тему из каталога – найти нужную можно через поисковую строку или в блоке "Актуальные темы", где собраны вопросы, по которым за последние 30 дней чаще всего обращались соседи по дому. Перед подачей заявки адрес необходимо подтвердить на платформе в разделе "Мой дом".

Отправленное обращение поступает в управляющую организацию, а статус "В работе" или "Выполнено" можно отслеживать онлайн в личном кабинете. Если недочет остался или работы выполнены некачественно, факт решения вопроса можно опровергнуть – тогда заявка попадет в контролирующий орган исполнительной власти. Однако такая возможность есть не по всем темам.

В настоящее время в каталоге платформы доступно около 250 тем для подачи заявок – от содержания подъезда или дворовой территории до неполадок внутри квартиры. Через сервис можно заказать и платные услуги: подключить бытовую технику к электросети, заменить кран или достать упавшие в шахту лифта вещи.

С начала года через "Электронный дом" выполнили уже более 514 тысяч заявок горожан, а за все время работы платформы – свыше 1,9 миллиона.

Ранее эксперт по ЖКХ Виктор Федорук рассказал, что делать, если в квартире слишком горячие батареи. По его словам, жильцам необходимо обратиться в диспетчерскую и вызвать сотрудника управляющей компании для замера тепла. Если нарушение зафиксировано, УК обязана сделать перерасчет по отоплению.