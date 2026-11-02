Психотерапевт Макарова: разговор с собой часто является продолжением внутреннего диалога

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Разговоры вслух с самим собой необязательно свидетельствуют о психическом расстройстве, зачастую они представляют собой продолжение внутреннего диалога. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психотерапевта и психолога Екатерину Макарову.

Она рассказала, что внутренний диалог сопровождает каждого человека, однако одни предпочитают проговаривать мысли вслух, а другие оставляют их при себе. Такая привычка может формироваться еще в детстве, когда ребенок наблюдает за тем, как родители комментируют происходящее и объясняют свои действия, и перенимает этот способ взаимодействия с окружающим миром.

Макарова отметила, что оценивать в первую очередь следует содержание разговора. Если человек описывает свои действия или произносит ободряющие фразы, например хвалит себя за хорошо выполненную работу, это говорит о внутренней поддержке и не является поводом для беспокойства.

Иная ситуация складывается, когда диалог с собой состоит из постоянных оскорблений, унижений и жестких требований. По мнению психолога, подобное поведение может быть связано с низкой самооценкой или негативным опытом прошлого.

Если человек сталкивался с обесцениванием со стороны окружающих, он может перенести такую манеру общения на отношение к самому себе. Со временем это способно ухудшить эмоциональное состояние и привести к депрессии.

Отдельно эксперт выделила случаи, когда человек слышит голоса, которые не может контролировать и воспринимает не как собственные мысли. Он может вступать с ними в споры, отвечать на реплики или просить их замолчать. Такие проявления могут указывать на слуховые галлюцинации, поэтому в подобной ситуации необходимо обратиться к психиатру.

Сам по себе разговор с собой не представляет опасности, если человек понимает источник своих реплик и может ими управлять. При постоянном самообесценивании стоит обсудить проблему с психотерапевтом, а при появлении неконтролируемых голосов – обратиться за помощью к психиатру.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев предупредил, что постоянная тревожность может негативно влиять на здоровье и повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. По его словам, длительный стресс также способен привести к нарушениям пищеварения, ослаблению иммунитета, ухудшению памяти и тяжелой клинической депрессии.

Специалист посоветовал пересмотреть внутренний диалог, добавить регулярную физическую активность и отказаться от использования гаджетов за 2 часа до сна.

