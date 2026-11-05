Музыкант Макаревич вновь заявил о срыве концерта группы "Машина времени" на Кипре

Фото: Москва 24/Никита Симонов (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) заявил, что второй за год концерт группы на Кипре отменен. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выступление в Лимасоле было запланировано на 6 ноября. По словам покинувшего Россию артиста, организаторы повели себя непорядочно: билеты продолжали продавать, а о переносе заговорили только накануне.

"Выглядит странно и, на мой взгляд, непорядочно", – отметил он.

Одной из причин срыва концерта Макаревич назвал сложности с оформлением необходимых документов и добавил, что именно с Кипром возникли такие проблемы. Музыкант также заверил, что причина отмены выступления "уважительная и непреодолимая".

Ранее у лидера группы "Машина времени" и его супруги Эйнат Кляйн родилась дочь, ей дали древнееврейское имя Мория. Для Макаревича она стала пятым ребенком, в браке с Кляйн – вторым общим: их сын Эйтан появился на свет в марте 2022 года. Артист подтвердил слухи о скором появлении ребенка незадолго до родов.