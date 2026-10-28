Музыкант Андрей Макаревич сообщил о рождении дочери

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/makarevichav (Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ)

У лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в России иноагентом) и его супруги Эйнат Кляйн родилась дочь. Об этом музыкант рассказал в соцсетях, опубликовав снимки из роддома, передает "Радио 1".

Фотографии он сопроводил сдержанной подписью: "Вот как-то так". На одном кадре новорожденную бережно держит мама, на другом за малышкой с интересом наблюдает ее старший брат.

Имя девочки пока держится в секрете. Для Макаревича она стала пятым ребенком, в браке с Кляйн – вторым общим: их сын Эйтан появился на свет в марте 2022 года.

О беременности 42-летней супруги певец открыто заявил лишь незадолго до родов.

Ранее сообщалось, что актер Виталий Андреев, сыгравший в сериале "Трудные подростки", стал отцом. Его жена, актриса Ольга Зайцева, родила дочь 26 октября. Девочку назвали Александрой. Для Андреева и его возлюбленной это первый ребенок.