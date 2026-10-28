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28 октября, 10:07

Культура

Тиль Швайгер получил 600 тысяч долларов за роль в российско-белорусском фильме

Фото: AP Photo/Gero Breloer

Гонорар немецкого актера Тиля Швайгера за роль в российско-белорусской ленте "Бочка" составил 600 тысяч долларов. Об этом РИА Новости сообщил генеральный продюсер проекта Андрей Липов.

Он пояснил, что такая сумма получилась из расчета за съемочную смену: всего их было шесть, ставка за одну составила 100 тысяч долларов.

По словам режиссера Алексея Звонцова, фильм снимали на территории Белоруссии. Картину решили сделать камерной и недорогой в производстве на английском. Такой подход, пояснил Звонцов, позволяет не ограничиваться российским и белорусским рынком и рассказать историю зрителям по всему миру.

Швайгер – немецкий актер, режиссер, сценарист и продюсер, одна из самых узнаваемых фигур современного кинематографа Германии. Наиболее известной актерской работой Швайгера считается фильм "Достучаться до небес".

Также в качестве режиссера он выпустил несколько фильмов, которые возглавили немецкий прокат. Среди главных режиссерских работ Швайгера романтические комедии и драмы "Красавчик", "Соблазнитель" и "Мед в голове".

В психологическом триллере "Бочка" Швайгер сыграл наставника и пастора. Как отметил Звонцов, актер согласился сняться в картине после прочтения сценария. Для команды его участие было очень ценно, поскольку ранее Швайгер работал с Гаем Ричи и Квентином Тарантино.

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