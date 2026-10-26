Актер Тиль Швайгер сыграл пастора в российско-белорусском триллере "Бочка"

Фото: кадр из фильма "Бочка"; режиссер – Алексей Звонцов; производство не указано

Немецкий актер Тиль Швайгер, известный по фильму "Достучаться до небес", исполнил одну из главных ролей в российско-белорусском психологическом триллере "Бочка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Киноцех".

В новом фильме актер сыграл наставника и пастора – образ, который, по словам представителей компании, отличается от привычных зрителям ролей Швайгера в голливудских блокбастерах, драмах и романтических комедиях.

В центре сюжета – молодой пранкер, который приходит в себя внутри запертой бочки на заброшенном заводе. Там же находится его отец, прикованный к столбу. Чтобы выбраться, героям придется преодолеть недоверие и научиться взаимодействовать друг с другом. История о противостоянии поколений постепенно превращается в борьбу за выживание, где любое неосторожное слово или действие может иметь фатальные последствия.

Режиссером проекта выступил Алексей Звонцов. "Бочка" стала его первой полнометражной работой. Идею и сценарий разработали владивостокские кинематографисты Александр Бережной и Дмитрий Борисов.

По словам Звонцова, Швайгер согласился сняться в картине после прочтения сценария. Режиссер также отметил, что для команды особенно ценно участие актера, который ранее работал с Гаем Ричи и Квентином Тарантино. Продюсер Андрей Липов назвал проект экспериментом и подчеркнул, что приезд артиста такого уровня на съемки стал для создателей дополнительным стимулом продолжать работу.

Изначально задуманный как камерная история, фильм в процессе производства приобрел масштаб психологического триллера. Помимо Швайгера, в картине сыграли Филипп Рейнхардт, Натан Пол-Коллис, Ола Кейру и Ирина Кобзева.

Ранее стало известно, что певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) впервые снялась в полнометражном кино. Она сыграла одну из ролей в комедии Аскара Бисембина "Не трогай меня!". По словам артистки, она сразу согласилась принять участие в проекте, когда позвонил генеральный продюсер картины Алексей Голубев.