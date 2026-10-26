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26 октября, 16:57

Общество

Минпромторг предложил ввести в отелях и ресторанах категорию "русский завтрак"

Фото: depositphotos/dar19.30

Отелям, пансионатам, домам отдыха, кафе и ресторанам, предлагающим завтраки, рекомендовали выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак". Рекомендация содержится в концепции проекта, опубликованной на сайте Минпромторга России.

В категорию могут войти сырники, местные сыры, буженина, рыбные закуски, мясные и рыбные горячие блюда, бульоны с пирожками, блины, оладьи, каши, запеканки, вареники, ватрушки, пряники, кисели, квасы, морсы и травяные чаи. Также в перечне указаны хлебобулочные изделия и яйца в разных вариантах приготовления.

Региональным и муниципальным органам власти, отвечающим за потребительский рынок, рекомендовано организовать соответствующую работу. Заведениям, которые предлагают гостям завтраки, предлагают включать в ассортимент достаточное количество блюд и продуктов из категории "русский завтрак" и отдельно обозначать их в меню.

При этом рекомендация не распространяется на кафе и рестораны с выраженной национальной специализацией (например, грузинской, японской или итальянской кухней. – Прим. ред.). Отели, пансионаты и другие средства размещения, где подают завтраки, предполагается вовлечь в проект независимо от специализации.

Минпромторг вместе с рабочей группой по популяризации традиционной русской кухни также планирует разработать эмблему "русского завтрака". Ее смогут использовать для обозначения соответствующих блюд и продуктов, а также для продвижения заведений и их услуг.

В концепции отдельно подчеркивается, что речь не идет о принудительной замене привычного ассортимента. Владельцам предприятий общественного питания предлагают объяснять преимущества новой категории, в том числе возможную финансовую выгоду и поддержку местных производителей продуктов.

Ранее сообщалось, что в России разработали проект национального стандарта на блюда традиционной русской кухни. Первая часть ГОСТа включила 133 позиции, от борща и оливье до колобка и зефира.

В Минпромторге подчеркивали, что стандарт носит добровольный характер и служит ориентиром для предпринимателей, работающих в специализации "русская кухня", а блюда с нетипичными ингредиентами будут считаться "русской кухней в авторском прочтении".

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