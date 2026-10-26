Путин на форуме "Россия – Африка" затронет темы энергетики, здравоохранения и образования

26 октября, 18:22Политика
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выступит на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" и даст оценку перспективам сотрудничества с континентом в торгово-инвестиционной сфере, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в Москве 28 и 29 октября, российский лидер примет участие в его мероприятиях оба дня. Официальная программа стартует 28-го числа: в Гостином Дворе состоится пленарное заседание форума.
По словам Ушакова, в речи Путина будут затронуты сельское хозяйство, энергетика, строительство, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и образование. Главный акцент – на дальнейшем развитии государств континента с опорой на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.
Участие в саммите подтвердили 48 африканских стран из 54, признанных ООН, при этом 22 будут представлены на уровне глав государств. По сравнению с форумом 2023 года в Санкт-Петербурге общее число участников не изменилось, а количество лидеров выросло – с 17 до 22.
Саммит примет Большой Кремлевский дворец, его девизом, как и прежде, станет слоган "За мир, безопасность и развитие". Сопредседателем вместе с Путиным будет лидер Бурунди и действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.
Ушаков подчеркнул, что форум свидетельствует об особом значении, которое Москва придает отношениям с африканскими государствами.
"Эти отношения опираются на проверенные временем традиции дружбы, взаимоуважения, равноправия и солидарности", – заявил помощник президента.
Основной идеей саммита он назвал расширение взаимодействия России со странами Африки по всем направлениям и укрепление суверенитета государств континента. К участию приглашены руководители ведущих региональных организаций, например Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Восточноафриканского сообщества, а также:
- Межправительственной организации по развитию Восточной и Южной Африки;
- Сообщества развития юга Африки;
- Экономического сообщества Центральной Африки;
- Экономического сообщества западноафриканских стран;
- Союза арабского Магриба;
- Африканского экспортно-импортного банка.
В Кремле напомнили, что Москва поддерживала африканские страны в борьбе с колониализмом и в стремлении к независимости, а при содействии советских специалистов на континенте появились крупные инфраструктурные объекты.
Ранее Путин сообщил, что Россия придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими странами. Он отметил, что государства объединяет желание создать справедливый многополярный мир, в котором главенствуют равенство, международное право и свобода от дискриминации и навязывания воли.
В Москву прибыли первые участники саммита "Россия – Африка"