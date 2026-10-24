Президент ЦАР Туадера примет участие в саммите "Россия – Африка"

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Президент Центрально-Африканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера примет участие в третьем саммите "Россия – Африка". Об этом сообщили в телеграм-канале посольства России в Банги.

По информации дипмиссии, 23 октября временный поверенный в делах России в ЦАР Данелия Сундетбаева проводила Туадеру в международном аэропорту Банги.

Ранее сообщалось, что в международном саммите также примет участие Владимир Путин. Мероприятие состоится в Москве 28–29 октября.

До этого глава государства сообщал, что Россия придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими странами. По его словам, Африку и РФ объединяет желание создать справедливый многополярный мир, где главенствуют равенство, международное право и свобода от дискриминации и навязывания воли.