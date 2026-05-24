Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 10:11

Политика

Путин заявил, что РФ придает большое значение упрочению связей со странами Африки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что РФ придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими странами. Это следует из размещенной на сайте Кремля поздравительной телеграммы главам государств и правительств континента в связи с Днем Африки.

"Примите самые теплые поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который является символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию", – сказано в сообщении.

Президент РФ указал, что африканские страны и Россию объединяет стремление к формированию справедливого многополярного мира, который базируется на равенстве и верховенстве международного права, свободе от дискриминации и диктата.

Российский лидер также отметил, что страны Африки достигли внушительных успехов в экономической и социальной сферах. Кроме того, он указал, что именно эти государства играют все более значимую роль в решении актуальных международных вопросов.

Глава государства выразил уверенность, что третий саммит Россия – Африка, который пройдет в октябре в Москве, поможет обозначить новые направления в развитии взаимовыгодного сотрудничества РФ и стран данного континента. Он заявил, что будет рад видеть африканских лидеров в столице РФ.

Путин пожелал африканским лидерам здоровья и успехов в государственной деятельности, а жителям Африки – мира и благополучия.

В октябре прошлого года в Москве прошел круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы". В ходе мероприятия сенатор Андрей Чернышев указал на намерение РФ развивать всестороннее сотрудничество с африканскими странами.

По словам Чернышева, континент в настоящее время является одним из ключевых центров силы. Представитель администрации президента РФ по общественным проектам Алексей Клещев добавил, что укрепление связи с Африкой является основной задачей внешней политики России.

Читайте также


властьполитиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика