Флаг России появился над крепостью Доброй Надежды в Кейптауне

Фото: depositphotos/labrador

Над исторической крепостью Доброй Надежды в Кейптауне на несколько часов появился российский флаг, сообщает RT со ссылкой на издание News24.

Местные жители выразили шок в социальных сетях, заметив триколор.

Управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан отметил, что в здании проходили киносъемки. Через несколько часов российский флаг заменили на флаг Южно-Африканской Республики (ЮАР).

