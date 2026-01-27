Юрист Шайдуллина назвала дискриминацией отказ в приеме на работу из-за вредных привычек

Работодатели в России все чаще отдают предпочтение некурящим кандидатам при найме, заявили эксперты. Как это может повлиять на динамику найма и уменьшаются ли шансы обладателей вредных привычек найти работу, разбиралась Москва 24.

Работа не курилка

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников, рассказал управляющий партнер кадровой компании Владислав Быханов. Он отметил, что уже 50% его клиентов предпочитают не рассматривать кандидатов с этой привычкой, пишет "Газета.ру".

"Это пока не является стопроцентной причиной отказа в приеме на работу, но работодатели точно обращают на это внимание. И если у кандидатов с одинаковыми компетенциями будет одно различие "курит/не курит" – отдадут предпочтение тому, кто не курит", – пояснил он.

Эксперт отметил, что проблема усугубляется тем, что в некоторых секторах (например, услуги и строительство) доля курящих сотрудников может достигать 25–30%. Для работодателя это означает не только ежедневную потерю 30–50 минут рабочего времени на перекуры, но и формирование групп общения в курилках, где рождаются сплетни, критика руководства и параллельные каналы коммуникации.

Это, в свою очередь, может приводить к изоляции части коллектива, снижению сплоченности и росту напряжения между курящими и некурящими сотрудниками, которые воспринимают перекуры как несправедливую привилегию, считает Быханов.

По оценкам Минздрава, курит примерно каждый пятый взрослый россиянин (18,6%), несмотря на общую тенденцию к снижению этой привычки.





Владислав Быханов управляющий партнер кадровой компании На фоне этого компании меняют подход. Многие уже вводят строгую политику полного запрета курения на территории офиса, фиксируют любые перерывы в рамках общего трудового регламента и отказываются от курилок как пространства для общения.

Эксперт советует курящим соискателям не скрывать свою привычку на собеседовании, а честно объяснять готовность соблюдать корпоративные правила и контролировать перекуры, не влияя на рабочий процесс.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ предлагали ужесточить наказание для работодателей за незаконное применение дисциплинарных взысканий. Законопроект с поправками в КоАП направлен в правительство РФ.

Как пояснил депутат Алексей Куринный, размеры штрафов за такие нарушения давно не менялись, а их повышение должно предотвратить несправедливые взыскания.

Корпоративный дух или дискриминация?

Кадровый эксперт Илья Варакин в беседе с Москвой 24 поделился, что за последние 20 лет в истории формирования корпоративной культуры лидировали разные подходы, начиная от активной борьбы с курением и поощрения корпоративного спорта, заканчивая обязательной утренней зарядкой для всех сотрудников.

"Однако со временем такие строгие и всеобъемлющие требования встречаются все реже, так как прямая корреляция между здоровым образом жизни (ЗОЖ) и профессиональной эффективностью на практике не прослеживается", – пояснил специалист.

Он уточнил, что со временем стало более очевидно, что встречаются как высокоэффективные сотрудники с вредными привычками, так и малопродуктивные приверженцы ЗОЖ.

"Поэтому жесткие требования по этому признаку сложно узаконить и корректно внедрить в культуру компании. Как следствие, организации, которые прямо отказывают в найме курящим, сегодня скорее исключение", – добавил Варакин.

В то же время основной инструмент регулирования этого вопроса – правила внутреннего трудового распорядка.





Илья Варакин кадровый эксперт Этот документ, подписываемый с сотрудником, должен детально содержать все нюансы: количество и продолжительность перерывов, в том числе на курение, "чистое" рабочее время и условия нахождения вне трудового места.

Если правила грамотно составлены, без ущемления прав сотрудников, они становятся законным основанием для контроля. Современные технические средства, такие как пропускные карты, позволяют объективно фиксировать время отсутствия сотрудника, дополнил эксперт.

"Если он систематически превышает разрешенное время на перерывы, это можно расценивать как нарушение трудовой дисциплины. Однако привлечение к дисциплинарной ответственности – процедура тонкая", – рассказал он.

Крайней мерой, увольнением, можно воспользоваться только после нескольких строгих выговоров, причем каждый из них должен быть абсолютно адекватен и обоснован, в противном случае его можно оспорить в суде, уточнил специалист.

"На практике прямое указание в выговоре "за курение" выглядит как перегиб и слабое основание. Чаще такие случаи рассматриваются как элемент негативного рабочего поведения или недостаточной лояльности, что становится темой для предварительных бесед и замечаний, а не для немедленного внесения проступка в официальные документы", – резюмировал Варакин.

При этом с точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу по причине наличия вредной привычки является неправомерным, пояснила в беседе с Москвой 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

"Трудовое законодательство не позволяет дискриминировать кандидатов по этому признаку, если только привычка напрямую не влияет на выполнение конкретных задач, что должно быть четко регламентировано для определенных должностей", – рассказала она.

В то же время, если кандидату прямо сообщили, что предпочтение отдано другому соискателю именно из-за отсутствия вредной привычки, формально это можно расценивать как дискриминацию.

"Однако на практике доказать такой момент крайне затруднительно. Уважающие себя компании никогда не указывают истинную причину в официальном отказе, а формулируют ее в обтекаемых выражениях", – добавила Шайдуллина.

Она разъяснила, что для успешного обжалования в суде потребуются неоспоримые доказательства, например письменный отказ с прямо указанной причиной. Без таких "прямых улик" спор, скорее всего, будет проигран, так как работодатель всегда сможет сослаться на иные, законные мотивы своего выбора.