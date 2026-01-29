В Москве задержаны 10 операторов сим-боксов, работавших на мошенников

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Москве задержаны 10 операторов сим-боксов, обвиняемых в работе на мошенников, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ходе расследования уголовного дела террористической направленности сотрудники СК совместно с УФСБ по Москве и области установили, что на территории города действует организованная преступная группа. Ее участники обеспечивали непрерывную работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью обмана и хищения денег.

Были задержаны 10 операторов, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, в ходе расследования были задержаны еще 4 участника преступной группы. Сейчас они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

На съемных квартирах фигурантов изъяты больше тысячи сим-карт, сим-боксы и документы, которые имеют значение для следствия. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление всех причастных лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции".

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет призывает граждан, особенно несовершеннолетних, не поддаваться на обещания легкого заработка, связанного с противоправной деятельностью.

"Уголовная ответственность влечет последствия, которые навсегда останутся в биографии и могут закрыть многие дороги в жизни. Помните, что мимолетная выгода не стоит сломанной судьбы и потери репутации честного человека", – подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что мошенники в Москве похитили у страховых компаний свыше 60 миллионов рублей.

Организованная преступная группа воспользовалась вредоносным программным обеспечением и методами социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам агентов страховых компаний. В результате они оформляли страховые продукты на третьих лиц и незаконно присваивали страховые премии.

