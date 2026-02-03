Обыски прошли у подозреваемого в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал SHOT

Следователи провели обыски по всем местам, где мог находиться фигурант дела об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Также был осмотрен его автомобиль и изучены информационные носители. Отмечается, что на них обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, был изъят ряд доказательств.

Мужчина был задержан по подозрению в похищении ребенка, который ушел из дома 30 января и, как позже выяснилось, сел в автомобиль с разбитым бампером. Как выяснили правоохранители, за рулем иномарки был 38-летний уроженец ЛНР.

Изначально он отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ. Однако позже признался в убийстве мальчика.

Он рассказал, что спрятал тело в водоеме. Для поисков привлечены следственно-криминалистическая группа, водолазы и спасательные службы.

Также СМИ писали, что в ноутбуке, телефоне и на флеш-накопителях мужчины была обнаружена детская порнография.